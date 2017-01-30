Трамп подписал указ о снижении нагрузки на бизнес в сфере регулирования

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ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, направленный на снижение нагрузки на бизнес в сфере государственного регулирования. В соответствии с указом при введении любого нового правила или ограничения для бизнеса власти обязаны будут упразднять два существующих.
"Регулирование будет, но контроль будет упорядочен", - сказал Трамп при подписании документа. Он добавил, что по своим последствиям его решение станет крупнейшим шагом такого рода, "какой когда-либо видела страна".
Перед подписанием указа представители администрации рассказали журналистам, что предусмотрено также введение ограничений по оценочной стоимости регулятивной нагрузки на бизнес. До конца нынешнего года рост такой нагрузки в стоимостном выражении должен оставаться нулевым.
Снижение всевозможных ограничений для бизнеса было одним из важных тезисов предвыборной платформы Трампа.