СМИ: в Торонто проходит акция протеста против миграционной политики Трампа

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Акция протеста против миграционной политики президента США Дональда Трампа проходит в канадском Торонто напротив американского консульства. Об этом сообщил телеканал CBC.

Перед зданием, расположенным в центральной части крупнейшего мегаполиса Канады, собрались несколько сотен человек. В руках они держат плакаты с лозунгами "Свободу беженцам" и "Справедливость для иммигрантов". "Беженцы, многие из них с детьми, оказались в ловушке в аэропортах и были направлены назад к себе домой, где им грозит опасность, только из-за их религии, языка и цвета кожи", - пояснил телеканалу причины акции один из ее участников. Он добавил, что собравшиеся требуют у властей США пересмотреть свою миграционную политику.

В консульстве США в воскресенье вечером сообщили, что оно будет закрыто в понедельник из-за запланированной акции протеста. Здесь пояснили, что "даже мирная демонстрация может вылиться в насилие", поэтому ради безопасности консульство будет закрыто. В районе демонстрации полиция перекрыла несколько улиц. О происшествиях пока информации не поступало.

Подписанный в пятницу указ Трампа ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии было приостановлено на неопределенный срок. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев в Соединенных Штатах на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.