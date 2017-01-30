WSJ: Goldman Sachs выступает против миграционной политики Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Генеральный директор американского инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявил, что возглавляемое им финансовое учреждение выступает против миграционной политики президента США Дональда Трампа, в частности, против указа о временной приостановке программы по приему беженцев. Об этом сообщила в своей электронной версии газета WSJ.

Как следует из сообщения, разосланного Бланкфейном своим подчиненным и попавшим в распоряжение издания, руководство Goldman Sachs считает, что политика Трампа в области ограничения миграции "наносит вред" в том числе и банку, в особенности некоторым его сотрудникам и их семьям.

"Это не та политика, которую мы поддерживаем", - говорится в сообщении Бланкфейна. Глава Goldman Sachs также добавил, что некоторые положения указов Трампа уже были оспорены в федеральных судах, причем в ряде случаев были вынесены решения, приостанавливающие действие тех или иных пунктов.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. временно перемещенных лиц. Президент также ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.