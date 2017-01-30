СМИ: Трамп обязательно выведет США из Парижского соглашения по климату

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ЛОНДОН, 30 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обязательно выполнит свое предвыборное обещание о выходе США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата. Об этом заявил в британской столице бывший глава переходного штаба нынешнего хозяина Белого дома Майрон Эбелл, которого цитирует британская газета The Independent.
Трамп, "несомненно, выйдет из парижского соглашения по климату", заверил Эбелл. "Он может сделать это посредством президентского указа завтра, или он может подождать и сделать это в рамках более широкого пакета", - сказал Эбелл.