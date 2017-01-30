Глава МИД Великобритании назвал миграционную политику Трампа "чрезвычайно спорной"

ЛОНДОН, 30 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Иммиграционная политика президента США Дональда Трампа является "чрезвычайно спорной", и официальный Лондон не последовал бы здесь по пути Вашингтона. Такую позицию озвучил в британском парламенте министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Это, конечно же, чрезвычайно спорная политика, которая может вызвать беспокойство, и, я повторяю, это не является тем подходом к делу, которого бы придерживалось это (нынешнее британское) правительство", - констатировал он.

Вместе с тем Джонсон заявил, что британской стороне в ее контактах с американскими коллегами удалось достичь договоренностей, при которых указы Трампа о приостановке программы размещения беженцев и об ограничении на въезд в США граждан некоторых преимущественно мусульманских стран не отразится негативным образом на подданных Ее Величества. "Основной принцип состоит в том, что все держатели британских паспортов могут по-прежнему ездить в Соединенные Штаты. Мы получили заверения от посольства США, что не будет никакой разницы между владельцами британских паспортов, вне зависимости от их происхождения и наличия двойного гражданства", - заявил руководитель МИД Великобритании.

Вместе с тем Джонсон напомнил депутатам Палаты общин, что взаимодействие Великобритании с США в областях безопасности, обороны и обмена разведывательной информацией являются более тесным, чем с любой другой страной. Он также назвал состоявшийся на минувшей неделе визит премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Вашингтон "весьма успешным".

Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена. По этой причине Тереза Мэй отдала распоряжение главам МИД и МВД Борису Джонсону и Эмбер Радд связаться со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы выразить озабоченность относительно введения этого запрета. В итоге им удалось договориться, что британцы, имеющие двойное гражданство с указанными странами, могут посещать Соединенные Штаты.