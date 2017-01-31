В США собрано $900 тыс. на восстановление мечети, сожженной после указов Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Более 19 тысяч человек пожертвовали свыше $900 тысяч на восстановление мечети в Техасе, сожженной после подписания президентом США Дональдом Трампом указов об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщил в понедельник Исламский центр города Виктория, собирающий средства на реконструкцию.
"Наши души полны благодарности за огромную поддержку. Выражения любви, добрые слова, объятия, протянутые руки помощи и финансовые пожертвования являются примером подлинно американского духа", - отметило руководство Исламского центра.
Власти Виктории, расположенной в 200 км юго-западнее Хьюстона, считают обстоятельства пожара в мечети подозрительными и указывающими на поджог. Он был совершен в два часа ночи с пятницы на субботу, пламя уничтожило практически все здание, кроме несущих стен. Власти расследуют обстоятельства случившегося.
Решение Трампа спровоцировало волну негодования в американском обществе. В аэропортах США проходят акции протеста против задержания на основании указов иностранных граждан с действующими американскими визами в паспортах, ряд пострадавших уже подали иски в суды. Новую иммиграционную политику раскритиковали генеральный директор автогиганта Ford Motor Марк Филдс, председатель совета директоров компании Билл Форд-младший, генеральный директор американского инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и глава интернет-гиганта Google Сундар Пичаи.
Пожар произошел через считанные часы после того, как Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Президент также ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.