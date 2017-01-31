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Hill: Шварценеггер считает указы Трампа по ограничению иммиграции поспешными

Международная панорама
31 января, 4:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Актер считает, что правильнее было бы сначала отдать указы на подробное изучение юристам
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© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подверг критике указы президента США Дональда Трампа, направленные на ограничение иммиграции. Слова звезды Голливуда привела в понедельник газета The Hill.

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"Это безумие, и мы все глупо выглядим, когда Белый дом, будучи так слабо подготовлен, принимает подобные указы", - полагает он. "Я думаю, они поспешили с этим. Есть много других путей, чтобы достичь тех же целей", - отметил актер, добавив, что главная проблема указов заключается в том, что они были недоработаны. Он считает, что правильнее было бы сначала отдать их на подробное изучение юристам.

В последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома распорядился приостановить на 120 дней действие программы размещения беженцев в США.

Шварценеггер является сторонником Республиканской партии, но во время предвыборной гонки отказался поддержать Трампа. Он пояснил тогда, что ставит благополучие страны выше интересов партии. Шварценеггер, в частности, выражал симпатии кандидату от демократов Хиллари Клинтон и сопернику Трампа по внутрипартийной борьбе, губернатору штата Огайо Джону Кейсику.

В начале текущего месяца президент раскритиковал актера за низкие рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice), ведущим которого стал последний. Шварценеггер в ответ предложил Трампу стать друзьями. "Мы не враги, а друзья. Мы не должны быть врагами", - подчеркнул он.

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