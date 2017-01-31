Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Мексики провел телефонный разговор с канадским премьером

Международная панорама
31 января, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Лидеры двух стран договорились поддерживать тесный контакт
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето провел в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором подтвердил желание мексиканского правительства "продолжать укреплять связи между двумя народами". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Мексики.

"Лидеры договорились поддерживать тесный контакт и интенсифицировать работу своих команд по ускорению интеграции более сильной и процветающей Северной Америки", - цитирует агентство заявление мексиканского правительства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп собирается добиться пересмотра ряда положений Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). По его мнению, условия данного договора ставят США в неравноправное положение по сравнению с двумя другими партнерами - Канадой и Мексикой.

НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле, подписанное США, Мексикой и Канадой в 1992 году и вступившее в силу в 1994 году. Перезаключение НАФТА было одним из предвыборных обещаний Трампа. Согласно оценкам предыдущей администрации Барака Обамы, данное соглашение позволило Соединенным Штатам увеличить объем экспорта в Канаду и Мексику на 258%. Однако новый глава государства считает, что НАФТА "является одной из наихудших сделок" в истории и фактически разрушает реальный сектор американской экономики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада Мексика
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Юрий Чайка: каждому воздастся!
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама