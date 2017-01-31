Президент Мексики провел телефонный разговор с канадским премьером

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето провел в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором подтвердил желание мексиканского правительства "продолжать укреплять связи между двумя народами". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Мексики.
"Лидеры договорились поддерживать тесный контакт и интенсифицировать работу своих команд по ускорению интеграции более сильной и процветающей Северной Америки", - цитирует агентство заявление мексиканского правительства.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп собирается добиться пересмотра ряда положений Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). По его мнению, условия данного договора ставят США в неравноправное положение по сравнению с двумя другими партнерами - Канадой и Мексикой.
НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле, подписанное США, Мексикой и Канадой в 1992 году и вступившее в силу в 1994 году. Перезаключение НАФТА было одним из предвыборных обещаний Трампа. Согласно оценкам предыдущей администрации Барака Обамы, данное соглашение позволило Соединенным Штатам увеличить объем экспорта в Канаду и Мексику на 258%. Однако новый глава государства считает, что НАФТА "является одной из наихудших сделок" в истории и фактически разрушает реальный сектор американской экономики.