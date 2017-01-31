МВД Белоруссии обещает не допустить проникновения в РФ иностранцев без виз

МИНСК, 31 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия оценила все риски и угрозы, связанные с безвизовым въездом в республику иностранных граждан, и не допустит их проникновения на территорию Российской Федерации. Об этом заявил в интервью ТАСС начальник департамента по миграции и гражданству МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Принимая решение о безвизовом режиме въезда, мы оценили все риски и угрозы, которые он несет в себе в миграционном и другом плане для Республики Беларусь и нашего стратегического партнера - Российской Федерации", - отметил он.

По словам Бегуна, в перечне стран, граждане которых смогут без виз въезжать на территорию республики, "нет тех, кто потенциально может поддерживать международный терроризм". "Эти страны не являются странами исхода потенциальных террористов и экстремистов", - подчеркнул глава департамента.

Кроме того, продолжил он, в рамках Союзного государства существует общий список нежелательных для въезда лиц, в который в настоящее время включено более 1 млн граждан третьих государства. Бегун признал, что иногда иностранцы используют поддельные или похищенные документы. "Они изменяют свои персональные данные для того, чтобы получить визу или возможность въезда на территорию одного из государств. У нас есть механизмы для того, чтобы провести углубленную проверку и выявить нарушителя", - отметил он.

Самолеты и поезда под контролем

Глава департамента белорусского МВД сообщил, что по прибытии в Белоруссию иностранным гражданам будет подробно разъяснены правила безвизового пребывания в стране. "Мы четко объясним, что, прибыв на территорию Республики Беларусь и имея визу Российской Федерации, иностранцы не могут въехать в Россию. Они должны будут выехать из Беларуси через Национальный аэропорт Минск и в последующем въезжать на территорию России", - пояснил Бегун.

Он проинформировал, что сотрудники органов внутренних дел "на первом и последующих этапах будут контролировать авиационные рейсы, которые будут следовать в Россию, чтобы на них не было транзитных пассажиров, которым нельзя выезжать в соседнее государство".

Говоря о возможности выезда в РФ железнодорожным транспортом, Бегун сообщил, что на сегодняшний день "есть информационные ресурсы, куда поступают сведения из других ведомств - авиационных и железнодорожных перевозчиков о гражданах, которые следуют как из Республики Беларусь, так и в Республику Беларусь".

Представитель министерства заявил, что органы внутренних дел совместно с другими компетентными органами выстраивают механизм контроля "за режимом въезда и выезда в отношении каждого иностранца". "Если он не выехал в течение пяти суток, то мы будем проверять его по всем информационным массивам и устанавливать его местонахождение, в том числе, проверять возможность его выезда на территорию Российской Федерации", - сказал Бегун.

Глава департамента сообщил, что белорусская сторона направила обращение в Министерство внутренних дел РФ "с предложенным механизмом контроля за определенной категорией лиц, которые могут "пропасть в силу различных обстоятельств из информационных учетов органов внутренних дел и потенциально проникнуть на территорию России".

Ответственность за нарушения

В МВД уточнили, что иностранцу, нарушившему порядок въезда, грозит привлечение к административной ответственности с наложением штрафа или депортация, или отказ на последующий въезд в течение пяти лет и включение в общий список нежелательных лиц для въезда на территорию Белоруссии и России.

Бегун напомнил, что в республике ранее был введен безвизовый порядок посещения иностранцами национального парка "Беловежская пуща" и Августовского канала, куда вошел и город Гродно. "По пуще не было ни одного факта нарушения. По Августовскому каналу нас был один случай нарушения иностранцем положения указа о безвизовом въезде, когда он выехал за границы разрешенного маршрута передвижения", - сообщил представитель МВД. "Это всего лишь один случай на 3 тыс. человек, въехавших в безвизовом порядке", - констатировал он.

Бегун заявил, что в Белоруссии создана рабочая группа, которая проанализировала все риски и угрозы для республики и соседних государств в связи с безвизовым режимом въезда. "Чтобы минимизировать эти риски и угрозы мы выработали совместный план мероприятий, реализация которых будет способствовать тому, чтобы количество потенциальных нарушителей было минимальным", - отметил глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии.

Решение о пятидневном безвизовом порядке въезда в Белоруссию через Национальный аэропорт Минск начнет действовать с 12 февраля. Указ президента страны распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и ряд других государств. Безвизовый порядок передвижения не распространяется на лиц, приезжающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России. Это связано с тем, что авиарейсы между Белоруссией и Россией являются внутренними, в связи с чем пограничный контроль на них не осуществляется.