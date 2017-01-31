Правительство Австрии хочет ограничить приток рабочей силы из ЕС

ВЕНА, 31 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийское коалиционное правительство представило на рассмотрение депутатов Национального совета (парламента) согласованную рабочую программу кабинета министров на 2017-2018 гг. Партнеры по коалиции - Австрийская народная партия (АНП) и Социал-демократическая партия Австрии (СПА) - смогли по итогам длительного и напряженного переговорного марафона договориться о плане предстоящей работы до осени 2018 года.

Как заявил канцлер Австрии Кристиан Керн, "речь идет о совместной программе правительства, а не о программе отдельной партии". Программа включает в себя более четырех десятков пунктов в сфере экономики, социальной политики, безопасности, интеграции, образования и инноваций.

Безопасность и интеграция

В частности, наибольшее внимание приковано к новым мерам правительства в сфере безопасности и интеграции. Они включают введение запрета на ношение женщинами бурки в общественных местах, запрет на полное покрытие головы платком женщинами-госслужащими на работе, а также создание специальных центров, куда будут депортировать нелегалов, которым было отказано в предоставлении убежища. Подразумевается обязательное посещение беженцами курсов изучения немецкого языка, ценностей и культуры страны пребывания. В случае же нарушения этих положений будут введены штрафы.

Также предполагается усиление мер безопасности и слежения за потенциально опасными людьми, в особенности лицами, возвращающимися после боевых действий на стороне экстремистов в странах Ближнего Востока и Африки. МВД хочет в принудительном порядке обязать таких людей носить электронные браслеты слежения. Спецслужбы должны при этом иметь возможность следить за перепиской пользователей социальных сетей и мессенджеров для предотвращения преступлений. Операторы связи должны хранить историю переписки и переговоров в течение 12 месяцев и предоставлять эти сведения по запросу прокуратуры.

Рынок рабочей силы

Еще одним важным пунктом является сфера рынка труда. Кабмин обязуется создать дополнительно 70 тыс. рабочих мест, и при приеме на работу отдавать предпочтение гражданам республики, ограничивая приток рабочей силы из других стран Евросоюза. Правительство планирует оповестить об этих мерах Еврокомиссию для выработки совместного подхода в этой сфере. Беспроводной скоростной интернет должен быть доступен во всех австрийских школах к 2021 году, а пятое поколение мобильной связи (5G) должно прийти в столицы всех девяти федеральных земель до 2020 года.

Не самое лучшее настроение наблюдалось в австрийском правительстве уже на протяжении нескольких месяцев. Члены кабинета министров не могли принять согласованную рабочую программу правительства. Каждая из партий упрекала друг друга в инсценировке рабочего процесса. Канцлер Австрии (председатель СПА) даже предъявлял партнеру по коалиции - партии АНП - ультиматум, что, если не будет принято общее решение, дальнейшего смысла в сотрудничестве двух политических сил нет.