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МИД Украины пообещал дополнить иски к РФ в суд ООН материалами по Авдеевке

Международная панорама
31 января, 17:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, января. /ТАСС
Глава ведомства Павел Климкин также отметил, что Украина обратилась в связи с последними событиями в Донбассе в различные международные инстанции, в том числе ОБСЕ
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КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украина намерена дополнить иски против России в Международный суд ООН материалами по ситуации в Авдеевке. Об этом сообщил находящийся в Мариуполе глава МИД страны Павел Климкин.

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В очередной раз он обвинил в РФ в эскалации конфликта в Донбассе. "Мы будем доказывать это в Международном суде ООН, мы подали соответствующий иск. То, что происходят обстрелы гражданской инфраструктуры, - это особое преступление. Но то, что происходит сегодня и сейчас, когда с помощью сознательной эскалации ситуации мы не можем начать ремонт электрических и тепловых сетей, - сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы ", - приводит его слова агентство "Укринформ".

Климкин также отметил, что Украина обратилась в связи с последними событиями в Донбассе в различные международные инстанции, в том числе ОБСЕ и Совет безопасности ООН.

По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевки и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ДНР заявили, что  утром прекратили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, однако обстрелы территорий ДНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.

Давая оценку происходящему, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  заявил, что атака на ополченцев Донбасса свидетельствует о неспособности президента Украины Петра Порошенко выполнить Минские договоренности. "Подобные агрессивные действия при поддержке Вооруженных сил Украины, при участии Вооруженных сил Украины подрывают цели и задачи реализации Минских договоренностей, - сказал он. - Безусловно, с нашей точки зрения, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти Минские договоренности и более того - очень похоже на попытку таким образом, осуществлением агрессивных действий в районе Донбасса, отвлечь внимание от весьма шаткой внутренней ситуации (на Украине)".

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