Тысячи швейцарцев с двойным гражданством попали под запрет Трампа на въезд в США

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ЖЕНЕВА, 31 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Тысячи швейцарцев с двойным гражданством попали под установленный президентом США Дональдом Трампом запрет на въезд в эту страну. Об этом сообщило Швейцарское радио и телевидение (RTS) со ссылкой на заявление американского посольства в Берне.
Ограничения распространяются, согласно указу Трампа, на граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Как пояснили в посольстве США в Швейцарии, "путешественники, располагающие одним гражданством или двойным гражданством одной из этих стран, не имеют права на въезд в Соединенные Штаты и не могут просить визу в течение 90 дней". В дипломатической миссии добавили, что лица, уже получившие американскую визу, также не смогут в течение этого периода въехать в США.
По данным RTS, запрет коснется "тысяч швейцарцев с двойным гражданством". С 1991 по 2015 год, согласно сведениям Федерального управления статистики, швейцарский паспорт получили 12657 граждан семи стран, на которые распространяется указ Трампа. Больше всего среди них выходцев из Ирана (4459 человек) и Ирака (3138).
Президент Дональд Трамп подписал 27 января указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.