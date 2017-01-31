Тысячи швейцарцев с двойным гражданством попали под запрет Трампа на въезд в США

ЖЕНЕВА, 31 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Тысячи швейцарцев с двойным гражданством попали под установленный президентом США Дональдом Трампом запрет на въезд в эту страну. Об этом сообщило Швейцарское радио и телевидение (RTS) со ссылкой на заявление американского посольства в Берне.

Ограничения распространяются, согласно указу Трампа, на граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Как пояснили в посольстве США в Швейцарии, "путешественники, располагающие одним гражданством или двойным гражданством одной из этих стран, не имеют права на въезд в Соединенные Штаты и не могут просить визу в течение 90 дней". В дипломатической миссии добавили, что лица, уже получившие американскую визу, также не смогут в течение этого периода въехать в США.

По данным RTS, запрет коснется "тысяч швейцарцев с двойным гражданством". С 1991 по 2015 год, согласно сведениям Федерального управления статистики, швейцарский паспорт получили 12657 граждан семи стран, на которые распространяется указ Трампа. Больше всего среди них выходцев из Ирана (4459 человек) и Ирака (3138).

Президент Дональд Трамп подписал 27 января указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.