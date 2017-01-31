Порошенко поручил вынести вопрос об обострении ситуации в Авдеевке на СБ ООН

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КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил вынести вопрос обострения ситуации в Донбассе в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.
Об этом глава государства заявил во вторник во время совещания с руководителями силовых ведомств.
"Президент сообщил, что поручил заместителю главы администрации президента Украины Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевке на рассмотрение Совета безопасности ООН", - сообщила пресс-служба главы украинского государства. Порошенко также добавил, что Киев ждет "соответствующих заявлений со стороны международных партнеров".
В эскалации конфликта президент Украины вновь обвинил противоположную сторону. В то же время он признал, что у украинских военных нет приказа не вести ответный огонь. "Ни единого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет, и они имеют все возможности защищать себя", - отметил он. Порошенко добавил, что в связи с ситуацией в Авдеевке Киев обратился в ОБСЕ, Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), а также проинформировал партнеров в США, ЕС и НАТО.
Глава государства напомнил о повреждении линий электропередачи в Авдеевке и заявил о необходимости принять все меры для восстановления электроснабжения, "чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тысячи частных домов". "Как только будет возможность, после прекращения огня, они (ремонтные бригады - прим. ТАСС) выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения", - пообещал президент.
По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ДНР заявили, что утром прекратили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, однако обстрелы территорий ДНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.
Давая оценку происходящему, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака на ополченцев Донбасса свидетельствует о неспособности президента Украины Петра Порошенко выполнить минские договоренности. "Подобные агрессивные действия при поддержке Вооруженных сил Украины, при участии Вооруженных сил Украины подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей, - сказал он. - Безусловно, с нашей точки зрения, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти минские договоренности." Песков также подчеркнул, что это похоже на попытку Киева отвлечь внимание от весьма шаткой внутренней ситуации на Украине.