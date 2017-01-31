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Супруга Фийона получила €900 тыс., числясь сотрудницей парламента

Международная панорама
31 января, 19:33 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Пенелопа Фийон, подозреваемая в занятии фиктивной должности, получила эти деньги в качестве "парламентского ассистента" своего супруга в Национальном собрании
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ПАРИЖ, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Пенелопа Фийон, супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, получила в общей сложности более €900 тыс.  за то время, что числилась сотрудницей аппарата своего мужа в парламенте Франции, а также состояла в штате редакции литературного издания Revue des Deux Mondes. Такие утверждения содержатся в очередном номере газеты Le Canard enchaine, которая выйдет в продажу 1 февраля, передало  AFP.

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Как утверждает Le Canard enchaine, Пенелопа Фийон, подозреваемая в занятии фиктивной должности, получила эти деньги в качестве "парламентского ассистента" своего супруга в Национальном собрании (нижняя палата парламента). Кроме того, по данным газеты, политик во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 год зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей, которым в общей сложности было выплачено вознаграждение в размере €84 тыс.

Ранее французские следователи провели обыски в здании Национального собрания в рамках расследования дела Пенелопы Фийон. Сотрудники следствия прибыли туда с целью изъять документы, которые могут относиться к выплатам жалованья супруге Фийона. В понедельник Франсуа и Пенелопа Фийон по отдельности допрашивались следователями. Разговор продолжался несколько часов.

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Ранее во Франции вспыхнула общественная полемика, когда газета Le Canard enchaine опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей были выплачены €500 тыс.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку он рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в Le Canard enchaine французская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы выяснить обстоятельства хищения государственных средств методом создания фиктивного рабочего места.

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Персоны
Фийон, Франсуа
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Франция
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