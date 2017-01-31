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В парламенте Франции проходит обыск в рамках расследования дела о жене Фийона

Международная панорама
31 января, 14:26 UTC+3 /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Накануне Франсуа Фийон, выдвигающий свою кандидатуру на президентских выборах, и его супруга Пенелопа были по отдельности допрошены следователями
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Пенелопа и Франсуа Фийон

Пенелопа и Франсуа Фийон

© EPA/ETIENNE LAURENT

ПАРИЖ, 31 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французские следователи явились в здание Национального собрания (парламента) Франции, чтобы получить там документацию, относящуюся к расследованию дела о возможном хищении государственных средств - так называемом "деле Пенелопы Фийон". Об этом сообщил телеканал BFM TV. По его данным, следователи намерены изъять документацию, относящуюся к выплатам зарплаты супруге бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.

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Франсуа Фийон
Беседа Фийона со следователями продлилась около пяти часов

Накануне Франсуа Фийон, выдвигающий свою кандидатуру на президентских выборах, и его супруга Пенелопа были по отдельности допрошены следователями. Допрос продолжался около пяти часов.

В минувшую среду во Франции вспыхнула общественная полемика, когда газета Le Canard Enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей были выплачены €500 тыс.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку оно рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом.

Уже через несколько часов после появления публикации французская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы выяснить обстоятельства хищения государственных средств методом создания фиктивного рабочего места.

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Персоны
Фийон, Франсуа
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Франция
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