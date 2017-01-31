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Основатель Amazon намерен поддержать иск против иммиграционной политики Трампа

Международная панорама
31 января, 20:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В иске, представленном в суд 23 января, подчеркивается, что ограничения на иммиграцию из семи стран, введенные президентом Дональдом Трампом, наносят ущерб экономике штата Вашингтон
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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Основатель компании Amazon и владелец газеты The Washington Post мультимиллиардер Джефф Безос намерен поддержать иск, поданный в штате Вашингтон против указов по ограничению иммиграции, подписанных в последние дни президентом США Дональдом Трампом.

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Как сообщила телекомпания ABC, Безос "проинформировал своих сотрудников по внутрикорпоративной электронной почте, что юристы компании готовят "декларацию о поддержке" иска". По данным ABC, корпорация Microsoft и туристическая компания Expedia, также поддерживают документ.

В иске, представленном в суд 23 января, подчеркивается, что ограничения на иммиграцию из семи стран, введенные президентом Дональдом Трампом, наносят ущерб экономике штата Вашингтон и действующим в этом штате компаниям.

Ранее стало известно о том, что руководители ведущих технологических компаний США планируют провести встречу с целью согласования экспертного заключения в поддержку исковых жалоб, поданных против указов президента Дональда Трампа, которые ужесточают иммиграционную политику. В числе участников предстоящей встречи названы представители компании Alphabet, владеющей Google, онлайн-сервиса Airbnb и оператора видеосервиса Netflix. Новую иммиграционную политику подвергли критике генеральный директор автогиганта Ford Motor Марк Филдс, председатель совета директоров этой компании Билл Форд-младший, генеральный директор американского инвестиционного банка Goldman Sachs  Ллойд Бланкфейн, основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск, гендиректор Apple  Тим Кук и глава интернет-гиганта Google Сундар Пичаи.

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