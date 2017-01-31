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Медведчук: ситуация в Авдеевке - результат невыполнения Киевом минских соглашений

Международная панорама
31 января, 20:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, января. /ТАСС
Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" выразил уверенность в том, что стороны конфликта должны срочно обсудить сложившуюся ситуацию в рамках минских переговоров
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КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Обострение ситуации в Авдеевке является следствием того, что власти Украины медлят с выполнением минского мирного плана. Такое мнение высказал лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук.

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"Эскалация противостояния в Авдеевке, которая привела к гуманитарной катастрофе и многочисленным жертвам как со стороны участников вооруженного конфликта, так и со стороны мирных граждан, требует принятия неотложных мер, - говорится в заявлении политика, размещенном на сайте движения. - Продолжительные бои, главным итогом которых стали разрушение инфраструктуры, коллапс коммунальной сферы и угроза экологической и техногенной катастрофы на Авдеевском коксохимическом заводе, - закономерный итог отсутствия прогресса в вопросе мирного урегулирования в Донбассе, реального выполнения минских соглашений.

"Украина не может медлить с решением этого вопроса", - считает он. По словам Медведчука, "ситуация в Авдеевке - зримый ответ и предостережение тем недалеким политикам, которые рассуждают о разрешении конфликта в Донбассе военным путем".

Политик выразил уверенность в том, что стороны конфликта должны срочно обсудить сложившуюся ситуацию в рамках минских переговоров. "Уверен, что участники переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы должны не только считать события в Авдеевке вопросом номер один в повестке дня, которая будет обсуждаться завтра, 1 февраля, но и отбросить политические амбиции ради высокой и гуманной цели - спасения жизней украинских граждан, независимо от того, по какую сторону линии разграничения они находятся. Для этого всем сторонам переговоров должно хватить и политической мудрости, и политической воли", - заявил политик.

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