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Фрегат ВМС Канады на три недели зайдет в Черное море

Международная панорама
31 января, 21:26 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Фрегат HMCS St. John’s заступил на боевое дежурство в Средиземном море в составе соединений НАТО 11 января
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ОТТАВА, 31 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Фрегат ВМС Канады HMCS St. John’s  зайдет в Черное море в составе группы кораблей из других стран НАТО. Об этом говорится в сообщении канадского Министерства национальной обороны, которое поступило в представительство ТАСС.

"Фрегат HMCS St. John’s будет работать и проводить учения в Черном море вместе с другими кораблями наших союзников и партнерских наций с 31 января по 20 февраля 2017 года", - указали в ведомстве.

В частности, сообщили в Минобороны, в этот период времени НАТО планирует провести учения "Морской щит" (Sea Shield). За время пребывания в Черном море канадский фрегат будет заходить в порты стран-союзников "для улучшения дипломатических отношений и связей в оборонительной сфере". Какие именно страны посетят военные моряки из Канады, не сообщается.

HMCS St. John’s заступил на боевое дежурство в Средиземном море в составе соединений НАТО 11 января.

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