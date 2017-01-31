Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канада не будет менять свои планы по приему беженцев из-за решений Трампа

Международная панорама
31 января, 23:46 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства страны Ахмед Хуссейн заявил, что либеральные власти Канады в 2017 году готовы принять 40 тыс. беженцев
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 31 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады не намерено менять свои планы по приему беженцев в 2017 году из-за решений в миграционной политике, принятых президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил канадский министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмед Хуссейн.

Читайте также новости по теме:
Миграционная политика Трампа
© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
Microsoft поддержала иск властей штата Вашингтон против иммиграционных указов Трампа
Обама поддержал протесты против указов Трампа
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы

"Мы намерены придерживаться установленного плана", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Министр напомнил, что либеральные власти Канады в текущем году готовы принять 40 тыс. беженцев.

Ранее Хуссейн заявил, что Канада предоставит временный вид на жительство выходцам из семи мусульманских стран, вынужденным оставаться в стране из-за указа президента Трампа, ограничивающего им въезд в США.

В настоящее время Канада не планирует выходить из соглашения с США, согласно которому беженцам необходимо подавать заявку на предоставление убежища в той стране, в которую они изначально прибыли.

29 января стало известно, что канадцы со вторым гражданством стран, оказавшихся в запретительном списке американского президента Дональда Трампа, смогут беспрепятственно приезжать в США. За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США Канада
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
2
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
3
ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины
4
Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности США
5
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
6
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама