Канада не будет менять свои планы по приему беженцев из-за решений Трампа

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ОТТАВА, 31 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады не намерено менять свои планы по приему беженцев в 2017 году из-за решений в миграционной политике, принятых президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил канадский министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмед Хуссейн.
"Мы намерены придерживаться установленного плана", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Министр напомнил, что либеральные власти Канады в текущем году готовы принять 40 тыс. беженцев.
Ранее Хуссейн заявил, что Канада предоставит временный вид на жительство выходцам из семи мусульманских стран, вынужденным оставаться в стране из-за указа президента Трампа, ограничивающего им въезд в США.
В настоящее время Канада не планирует выходить из соглашения с США, согласно которому беженцам необходимо подавать заявку на предоставление убежища в той стране, в которую они изначально прибыли.
29 января стало известно, что канадцы со вторым гражданством стран, оказавшихся в запретительном списке американского президента Дональда Трампа, смогут беспрепятственно приезжать в США. За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.