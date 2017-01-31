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США ввели послабления на въезд для швейцарцев с двойным гражданством

Международная панорама
31 января, 23:58 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
В Соединенные Штаты смогут въехать лица, имеющие американскую визу, проставленную в швейцарском паспорте, однако новые визы в течение 90 дней этой категории швейцарцев выдаваться не будут
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ЖЕНЕВА, 31 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцарии удалось добиться от США некоторых послаблений для въезда в эту страну своих граждан, обладающих гражданством одного из семи государств, включенных президентом Дональдом Трампом в черный список. Как сообщил Федеральный департамент иностранных дел, в Соединенные Штаты смогут въехать лица, имеющие американскую визу, проставленную в швейцарском паспорте, однако новые визы в течение 90 дней этой категории швейцарцев выдаваться не будут.

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В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что после подписания президентом США указа Швейцария "немедленно предприняла шаги для защиты интересов швейцарцев с двойным гражданством". Было проведено "несколько переговоров" между ФДИД и посольством Соединенных Штатов в Берне, осуществлялись также контакты с американским генеральным консульством.

В итоге посольство США заявило, что швейцарские граждане, имеющие также паспорт семи упомянутых в указе государств, "могут теперь вновь путешествовать в США, если они имеют действующую визу в швейцарском паспорте". Те, у кого такой визы нет, "в настоящее время не могут о ней просить".

Президент Дональд Трамп подписал 27 января указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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