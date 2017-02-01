Постпред США считает проведенное Ираном ракетное испытание недопустимым

ООН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Проведенное Ираном испытание баллистической ракеты было "совершенно недопустимым", и США "соответствующим образом" отреагируют на эти действия. Об этом во вторник, 31 января, заявила журналистам постоянный представитель США при ООН Никки Хейли по итогам закрытой встречи Совета Безопасности, на которой обсуждался ракетный пуск Тегерана.

По ее словам, США располагают информацией, подтверждающей факт проведения Ираном 29 января ракетного испытания ракеты средней дальности. "Это совершенно недопустимо, и мы хотели срочно обратить на это внимание", - сказала дипломат. По ее словам, действия Ирана противоречат резолюции, принятой в июле 2015 года в поддержку сделки по ядерной программе Тегерана.

"Они (иранские власти) знают, что не должны проводить испытания баллистических ракет, которые способны нести ядерный заряд", - подчеркнула Хейли. Она сообщила, что запущенная ракета способна доставить боезаряд весом в 500 килограмм на расстояние 300 километров. "Это более чем достаточно, чтобы доставить ядерное оружие", - указала постпред США.

Дипломат заявила, что "США не наивны" и не будут "просто стоять в стороне", а будут "действовать соответствующим образом". "Мы будем действовать, мы покажем свою силу, мы будем высказываться громко и сделаем все необходимое для защиты американского народа и народов всего мира", - утверждала Хейли.

Встреча по Ирану стала первой для нового постпреда США, которая вступила в должность 27 января. Как сообщил ТАСС один из дипломатов, участвовавших в закрытом совещании, первое выступление американского дипломата оставило положительное впечатление у участников дискуссии. Она призывала коллег конструктивно работать по иранскому досье и не предлагала каких-либо жестких мер в ответ на запуск. Предполагается, что в ближайшее время расследованием действий Тегерана займутся эксперты СБ ООН.

Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности. В сообщении подчеркивалось, что резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республике не проводить подобные испытания. Со своей стороны, иранские официальные лица в прошлом неоднократно подчеркивали, что эта резолюция не запрещает Ирану развивать ракетную программу, ее положения на эту тему носят лишь рекомендательный характер.