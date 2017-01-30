Нетаньяху намерен убедить Трампа ввести санкции в отношении Ирана после испытания ракеты

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом на предстоящих 15 февраля в Вашингтоне переговорах возможность восстановления режима санкций в отношении Ирана. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства еврейского государства.
"На ближайшей встрече в Вашингтоне с президентом Трампом я намерен обсудить возможность возобновления санкций в отношении Ирана. Нельзя допускать, чтобы иранская агрессия оставалась безнаказанной", - сказал в понедельник премьер. По его словам, "Иран снова провел испытания баллистической ракеты, это грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН".
Ранее в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности.
Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республике не проводить подобные испытания. Тем не менее, по данным Fox News, в июле прошлого года Иран уже осуществил такой пуск.
Также пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер проинформировал журналистов о том, что первый с момента избрания Трампа визит Нетаньяху в Вашингтон состоится 15 февраля.