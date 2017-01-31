Израиль потребовал от СБ ООН немедленной реакции на ракетное испытание Ирана

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ООН, 30 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности (СБ) ООН должен немедленно отреагировать на проведенное Ираном ракетное испытание. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон.
"Иран вновь пренебрег резолюциями Совета Безопасности ООН и раскрыл свои истинные намерения. Международное сообщество не должно зарывать свою голову в песок перед лицом этой иранской агрессии", - говорится в письменном заявлении дипломата. По его словам, члены СБ "должны немедленно предпринять действия" в ответ на ракетное испытание, которое угрожает "не только Израилю, но всему Ближнему Востоку".
Ранее Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что Иран в воскресенье провел испытания ракеты средней дальности на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана. Как утверждал представитель Министерства обороны США, "это уже второй случай, когда Иран нарушает волю международного сообщества".
Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года призывает Исламскую Республику не проводить испытания баллистических ракет, способных нести ядерный заряд. Тем не менее, по данным телеканала, в июле прошлого года Иран уже осуществил такой пуск.