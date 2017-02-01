Опрос: указы Трампа по иммиграции поддержала почти половина американцев

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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Порядка 49% американцев одобряют подписанные президентом США Дональдом Трампом указы об ужесточении иммиграционной политики. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 31 января, результаты общенационального опроса, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters.
Согласно им, 49% респондентов решительно или отчасти поддерживают данные решения Трампа. 41% решительно или до некоторой степени с ними не согласны. 10% пока не составили собственного мнения на этот счет.
При этом меры, изложенные в указах, полностью одобряют 51% опрошенных, назвавших себя сторонниками республиканцев. Обратной точки зрения придерживаются 53% сторонников демократов.
В целом 31% респондентов заявил, что после введения в силу ограничительных мер на границах ощущают себя "в большей безопасности", 26% чувствуют себя менее защищенными. Около 38% полагают, что США подают остальным странам "хороший пример" в том, как наилучшим образом противостоять угрозе терроризма. 41% считает, что администрация Трампа является в данном случае не лучшим образцом для подражания.
Мнения также радикально разделились по поводу позиции главы государства о том, что христианам из Сирии следует предоставлять право на въезд в Соединенные Штаты в качестве беженцев в приоритетном порядке. Около 56% участников опроса не согласны с тем, что Вашингтон должен "приветствовать беженцев из числа христиан, но не мусульман".
Социологическое исследование проводилось 30-31 января во всех 50 штатах страны при участии 1201 человека. Из них 453 назвали себя сторонниками Демократической партии, а 478 - Республиканской партии. Погрешность составляет 3-5%.
На прошлой неделе Трамп подписал несколько указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Решение Трампа спровоцировало волну негодования в обществе. Генеральный прокурор американского штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил о решении подать судебный иск, направленный на отмену положений указов президента об ужесточении иммиграционного контроля. По словам Фергюсона, его намерен поддержать ряд крупных технологических компаний, включая Amazon и Expedia. Согласно данным CNN, аналогичные шаги предприняты в штатах Вирджиния, Нью-Йорк, Массачусетс и Калифорния.