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WikiLeaks опубликовала почти пять тысяч документов по двум кандидатам в президенты Франции

Международная панорама
1 февраля, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Организация открыла доступ к 3630 файлам по Франсуа Фийону и 1138 документам, имеющим отношение к Марин Ле Пен
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Организация WikiLeaks опубликовала около 4,8 тыс. документов по Франсуа Фийону и Марин Ле Пен, они оба баллотируются на должность президента Франции. Сообщения были опубликованы на странице организации в Twitter.

Архив документов по Франсуа Фийону насчитывает 3630 различных файлов, в то время как количество материалов, имеющих отношение к Ле Пен, составляет 1138.

Оба политика в последнее время оказались замешаны в скандалах, связанных с фиктивными выплатами. Газета Le Canard enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". По информации издания, за это время ей было выплачено до €900 тыс.

В свою очередь лидер партии "Национальный фронт" Ле Пен обвиняется в том, что фиктивно наняла главу партийного кабинета Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье в качестве своих помощников в Европарламенте. Из фонда Европейского парламента Гризе было выплачено €299 тыс., а на Леже израсходовано €41,5 тыс.

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Ле Пен, Марин Фийон, Франсуа
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