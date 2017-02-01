WikiLeaks опубликовала почти пять тысяч документов по двум кандидатам в президенты Франции

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Организация WikiLeaks опубликовала около 4,8 тыс. документов по Франсуа Фийону и Марин Ле Пен, они оба баллотируются на должность президента Франции. Сообщения были опубликованы на странице организации в Twitter.
3,630 documents from our archives on French presidential candidate François Fillon https://t.co/ENIXZlecom pic.twitter.com/fFWMNS3KHD— WikiLeaks (@wikileaks) 1 February 2017
Архив документов по Франсуа Фийону насчитывает 3630 различных файлов, в то время как количество материалов, имеющих отношение к Ле Пен, составляет 1138.
From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YX pic.twitter.com/v5JXrz1FO9— WikiLeaks (@wikileaks) 1 February 2017
Оба политика в последнее время оказались замешаны в скандалах, связанных с фиктивными выплатами. Газета Le Canard enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". По информации издания, за это время ей было выплачено до €900 тыс.
В свою очередь лидер партии "Национальный фронт" Ле Пен обвиняется в том, что фиктивно наняла главу партийного кабинета Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье в качестве своих помощников в Европарламенте. Из фонда Европейского парламента Гризе было выплачено €299 тыс., а на Леже израсходовано €41,5 тыс.