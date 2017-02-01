PR на президентской гонке: старые досье WikiLeaks на Ле Пен, Фийона и Макрона

На фоне разгорающегося политического скандала "Пенелопагейт" (Пенелопа Фийон — жена бывшего премьер-министра Франсуа Фийона) и обвинений в адрес главы "Национального фронта" Марин Ле Пен организация WikiLeaks опубликовала в своем аккаунте в Twitter ссылку на имеющиеся в ее распоряжении 4768 документов на двух политиков, а также на 17 документов о лидере движения "На марше" Эмманюэле Макроне. Что говорится в этих документах и почему посты в Twitter были опубликованы сейчас — в материале ТАСС.

Кандидатское трио

Главу "Национального фронта" Марин Ле Пен, бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и бывшего министра экономики страны Эмманюэля Макрона объединяет одно: они хотят победить на президентских выборах, которые начнутся уже в апреле. Более того, все трое кандидатов, согласно соцопросам, являются наиболее популярными по состоянию на конец января — начало февраля.

Так, в первом туре за кандидата от "Республиканцев" Фийона готово проголосовать 20% французов, за Ле Пен — 27%, а за лидера движения "На марше" Макрона — 23%.

При этом популярность прогрессивного социалиста и либерала Макрона росла за счет снижения популярности консерватора-тэтчериста Фийона. Популярность лидера крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен весь январь держалась практически на одном уровне.

Время имеет значение

How French presidential candidate Emmanuel Macron summed up to Hillary Clinton by the US State Department https://t.co/38Krq50zkW pic.twitter.com/9lTfPqGgKa — WikiLeaks (@wikileaks) February 1, 2017

Внезапную публикацию трех "твитов" WikiLeaks по каждому из кандидатов некоторые СМИ успели преподнести как "публикацию" новых данных. Однако это не так. Документы, находящиеся в базе, были опубликованы в период с 2012-го по 2016 год. А некоторые из документов "созданы" аж в 2011-м. И они, по большому счету, не несут в себе ничего сенсационного и скандального. По крайней мере такого, что могло бы повлиять на авторитет и популярность трех кандидатов-фаворитов.

Однако команда WikiLeaks, отвечающая за официальную страницу в Twitter, решила опубликовать ссылки на документы в период с 31 января по 1 февраля. Аудитория организации в микроблоге составляет 4,28 млн подписчиков. В общей сложности три "твита" были переопубликованы почти 2000 раз и широко разошлись по новостным и аналитическим ресурсам менее чем за три месяца до первого тура президентских выборов.

Документы WikiLeaks и предвыборные скандалы

Опубликованные документы можно условно поделить на три группы. Первая — электронные письма аналитических компаний типа Stratfor, в которых находились либо ссылки на общедоступные материалы по трем кандидатам, либо аналитические справки, не содержащие "секретной" информации.

Вторая — дипломатическая переписка (PlusD — WikiLeaks Public Library of US Diplomacy), материалы, подготовленные к встречам американских должностных лиц с французскими коллегами, а также скандальная переписка экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Третья группа — документы и переписка таких организаций, как итальянская кибергруппа Hacking Team, Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service, CRS) и личная переписка зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра энергетики и природных ресурсов страны Берата Албайрака.

По состоянию на 1 февраля в архиве содержится 1310 записей, касающихся Марин Ле Пен, 3630 — по Франсуа Фийону и всего 17 — по Эмманюэлю Макрону. Но для первых двух кандидатов опасность представляют не досье WikiLeaks, а более свежие данные и обвинения, которые стали причиной политических скандалов.

"Пенелопагейт" — так во французских СМИ окрестили события, развернувшиеся после публикации сатирической газетой Le Canard Еnchaîné статьи о якобы нелегально присвоенной женой Франсуа Фийона Пенелопой сумме, составляющей около 900 тысяч евро. Фийон отвергает обвинения и даже успел пообщаться со следователями и предоставить "опровергающие обвинения". Тем не менее скандал уже обошелся Фийону, по данным предвыборных соцопросов, в несколько процентных пунктов.

Катрин Гризе и Тьери Лежье — имена двух помощников Марин Ле Пен на ее посту европарламентария. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) считает, что глава партийного кабинета Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были наняты в качестве помощников фиктивно. Гризе было выплачено 299 000 евро, а Лежье — 41 500 евро. Впрочем, Ле Пен публично охарактеризовала обвинения как "травлю" и заявила, что не собирается возвращать европарламенту указанные средства.

Александр Мосесов