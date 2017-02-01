Абэ хочет подписать мирный договор лично с Путиным

ТОКИО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании лично с президентом РФ Владимиром Путиным подписать мирный договор между двумя странами. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы депутатов на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Я не намерен передавать эстафетную палочку. Я хотел бы лично с президентом Путиным подписать мирный договор", - отметил японский премьер. Он в очередной раз подчеркнул, что "ситуация, когда мирный договор между двумя странами не подписан более 70 лет, является ненормальной".

Ранее Абэ также заявил, что хотел бы как можно раньше в этом году посетить РФ с официальным визитом. Касаясь темы совместной с Россией хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, он подчеркнул, что она позволит "укрепить взаимное понимание и доверие, а также станет большим плюсом на пути к заключению мирного договора".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах". Кроме того, стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хозяйственной деятельности и само ее осуществление "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора".