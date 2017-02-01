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Абэ хочет подписать мирный договор лично с Путиным

Международная панорама
1 февраля, 12:34 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Премьер-министр Японии заявил, что "ситуация, когда мирный договор между двумя странами не подписан более 70 лет, является ненормальной"
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ТОКИО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании лично с президентом РФ Владимиром Путиным подписать мирный договор между двумя странами. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы депутатов на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

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"Я не намерен передавать эстафетную палочку. Я хотел бы лично с президентом Путиным подписать мирный договор", - отметил японский премьер. Он в очередной раз подчеркнул, что "ситуация, когда мирный договор между двумя странами не подписан более 70 лет, является ненормальной".

Ранее Абэ также заявил, что хотел бы как можно раньше в этом году посетить РФ с официальным визитом. Касаясь темы совместной с Россией хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, он подчеркнул, что она позволит "укрепить взаимное понимание и доверие, а также станет большим плюсом на пути к заключению мирного договора".

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Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах". Кроме того, стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хозяйственной деятельности и само ее осуществление "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора".

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