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СМИ: задержанные в Берлине исламисты связаны с терактом на рождественской ярмарке

Международная панорама
1 февраля, 16:08 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Двое поддерживали контакты с организатором Анисом Амри, передает DPA
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БЕРЛИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Двое из трех задержанных накануне в столице Германии исламистов поддерживали контакт с Анисом Амри, который 19 декабря совершил теракт в Берлине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Другие подробности не приводятся.

Во вторник вечером в Берлине была проведена спецоперация, в ходе которой были арестованы три исламиста, которые, как предполагает следствие, имеют тесные связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Прокуратура Берлина возбудила дело о подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности.

Подозреваемые, по данным издания, часто бывали в молельном доме в столичном районе Моабит, который посещал Амри.

После совершения теракта тунисцу удалось скрыться, спустя несколько дней его ликвидировала итальянская полиция близ Милана.

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Борьба с "Исламским государством" Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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