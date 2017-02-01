СМИ: задержанные в Берлине исламисты связаны с терактом на рождественской ярмарке

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БЕРЛИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Двое из трех задержанных накануне в столице Германии исламистов поддерживали контакт с Анисом Амри, который 19 декабря совершил теракт в Берлине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Другие подробности не приводятся.
Во вторник вечером в Берлине была проведена спецоперация, в ходе которой были арестованы три исламиста, которые, как предполагает следствие, имеют тесные связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Прокуратура Берлина возбудила дело о подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности.
Подозреваемые, по данным издания, часто бывали в молельном доме в столичном районе Моабит, который посещал Амри.
После совершения теракта тунисцу удалось скрыться, спустя несколько дней его ликвидировала итальянская полиция близ Милана.