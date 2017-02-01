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Трамп: ужесточение миграционного режима не означает запрета на въезд мусульман

Международная панорама
1 февраля, 16:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, февраля. /ТАСС
Цель указа президента США состоит в том, чтобы не допускать в страну "плохих людей"
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Ужесточение миграционного режима в Соединенных Штатах еще не означает полного запрета на въезд в страну жителей мусульманских стран. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в связи с ожесточенными дебатами, развернувшимися в американском обществе после его указов в области иммиграции.

"Все спорят, является ли это запретом или нет, - написал он в Twitter. - Называйте это как хотите, но цель состоит в том, чтобы не допускать в страну плохих людей (с плохими намерениями)!"

Ранее Трамп подписал ряд указов, ужесточающих миграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев: в 2017 году она составит не более 50 тыс. чел. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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