Глава Европарламента отклонил призыв вынести вопрос по ситуации в Авдеевке на сессию ЕП

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Председатель Европарламента Антонио Таяни отклонил призыв включить дискуссию о ситуации в Авдеевке в повестку дня открывшейся в Брюсселе сессии Европарламента. С такой инициативой на сессии выступили польский евродепутат Анна Фотыга, которая ранее стала автором скандальной резолюции ЕП "О борьбе с российской пропагандой", и депутат ЕП от Германии Ребекка Хармс, принимавшая активное участие в событиях на "майдане" в Киеве в 2014 году.

"К сожалению, по нашему регламенту любые изменения повестки дня сессии ЕП должны быть поданы по меньшей мере за полчаса до ее начала. Такого запроса не последовало, поэтому оснований для изменений нет", - заявил Таяни.

В последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали наступление в этом районе, но получили отпор.

Совет Безопасности ООН опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Донецкой области Евгений Вилинский сообщил, что до 17:00 по киевскому времени (18:00 мск) в районе Авдеевки установлен "режим тишины". По его словам, режим прекращения огня необходим для проведения работ по восстановлению электроснабжения.