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Глава Европарламента отклонил призыв вынести вопрос по ситуации в Авдеевке на сессию ЕП

Международная панорама
1 февраля, 17:57 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин
С такой инициативой на сессии выступили польский евродепутат Анна Фотыга и депутат ЕП от Германии Ребекка Хармс
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БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Председатель Европарламента Антонио Таяни отклонил призыв включить дискуссию о ситуации в Авдеевке в повестку дня открывшейся в Брюсселе сессии Европарламента. С такой инициативой на сессии выступили польский евродепутат Анна Фотыга, которая ранее стала автором скандальной резолюции ЕП "О борьбе с российской пропагандой", и депутат ЕП от Германии Ребекка Хармс, принимавшая активное участие в событиях на "майдане" в Киеве в 2014 году.

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"К сожалению, по нашему регламенту любые изменения повестки дня сессии ЕП должны быть поданы по меньшей мере за полчаса до ее начала. Такого запроса не последовало, поэтому оснований для изменений нет", - заявил Таяни.

В последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали наступление в этом районе, но получили отпор.

Совет Безопасности ООН  опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Донецкой области Евгений Вилинский сообщил, что до 17:00 по киевскому времени (18:00 мск) в районе Авдеевки установлен "режим тишины". По его словам, режим прекращения огня необходим для проведения работ по восстановлению электроснабжения.

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