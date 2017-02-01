Контактная группа согласовала заявление с призывом прекратить огонь в Донбассе

Штаб Черноморского флота РФ опроверг заявления Киева об обстреле Ан-26Политика 1 февраля, 19:09
Максимочкин завоевал серебро на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплинаСпорт 1 февраля, 18:58
Bloomberg: состояние российских миллиардеров за январь увеличилось на $7,9 млрдЭкономика и бизнес 1 февраля, 18:39
Резцова: Виролайнен хорошо готова к чемпионату мира по биатлонуСпорт 1 февраля, 18:39
Клуб НХЛ "Сент-Луис" отправил в отставку тренера ХичкокаСпорт 1 февраля, 18:33
Грызлов: невыплата пенсий и экономическая блокада Донбасса обрекает жителей на вымираниеПолитика 1 февраля, 18:33
СМИ: британская полиция расследует дело о жестоком обращении с королевскими лебедямиПроисшествия 1 февраля, 18:30
Шарапова заявила, что не планирует заниматься тренерской деятельностьюСпорт 1 февраля, 18:29
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосуПроисшествия 1 февраля, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Участники контактной группы на встрече в Минске согласовали заявление с призывом прекратить огонь в Донбассе. Об этом сообщил уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах Владислав Дейнего.
"Группа работала над проектом, направленным на стабилизацию ситуации в Донбассе, и в итоге согласовала текст заявления с призывом прекратить огонь, который по окончании заседания огласил координатор (контактной группы от ОБСЕ - прим. ТАСС) Мартин Сайдик", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.
В последние дни обстановка у линии соприкосновения обострилась. В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.
Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.
В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
Участники переговоров контактной группы договорились отвести в места хранения вооружения и военную технику к 5 февраля, заявил Мартин Сайдик.
"В районе, ограниченном аэропортом (Донецка - прим. ТАСС), Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения трехсторонняя контактная группа совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) призывает к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действия минских соглашений, за соответствующие линии в места хранения", - сообщил он.
Как сообщил Сайдик, участники встречи также призвали к скорейшему восстановлению разрушенной в зоне конфликта в Донбассе инфраструктуры.
"Оказать содействие гуманитарным усилиям по восстановлению водо- и энергоснабжения, а также по отоплению, включая проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры", - сказал он.
Участники контактной группы потребовали обеспечить полный доступ в зону конфликта в Донбассе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил Сайдик.
"Обеспечить безопасный и надежный доступ для членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для выполнения ими своего мандата", - сказал он.
Очередное заседание контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины проведет 15 февраля. Об этом сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина.
"Заседание Контактной группы завершилось. Следующая встреча запланирована на 15 февраля", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.