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Контактная группа согласовала заявление с призывом прекратить огонь в Донбассе

Международная панорама
1 февраля, 18:04 дата обновления: 1 февраля, 19:03 UTC+3
Совбез ООН ранее опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины
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МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Участники контактной группы на встрече в Минске согласовали заявление с призывом прекратить огонь в Донбассе. Об этом сообщил уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах Владислав Дейнего.

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"Группа работала над проектом, направленным на стабилизацию ситуации в Донбассе, и в итоге согласовала текст заявления с призывом прекратить огонь, который по окончании заседания огласил координатор (контактной группы от ОБСЕ - прим. ТАСС) Мартин Сайдик", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения обострилась. В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями. 

Места хранения вооружения

Участники переговоров контактной группы договорились отвести в места хранения вооружения и военную технику к 5 февраля, заявил Мартин Сайдик.

"В районе, ограниченном аэропортом (Донецка - прим. ТАСС), Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения трехсторонняя контактная группа совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) призывает к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действия минских соглашений, за соответствующие линии в места хранения", - сообщил он.

Восстановление объектов инфраструктуры

Как сообщил Сайдик, участники встречи также призвали к скорейшему восстановлению разрушенной в зоне конфликта в Донбассе инфраструктуры.

"Оказать содействие гуманитарным усилиям по восстановлению водо- и энергоснабжения, а также по отоплению, включая проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры", - сказал он.

Доступ в зону конфликта

Участники контактной группы потребовали обеспечить полный доступ в зону конфликта в Донбассе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил Сайдик.

"Обеспечить безопасный и надежный доступ для членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для выполнения ими своего мандата", - сказал он.

Очередное заседание

Очередное заседание контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины проведет 15 февраля. Об этом сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

"Заседание Контактной группы завершилось. Следующая встреча запланирована на 15 февраля", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

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