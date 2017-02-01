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Fox: Обама готовится бросить вызов Трампу и выбирает подходящее для этого время

Международная панорама
1 февраля, 20:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
С первыми комментариями по поводу политики новой администрации экс-президент США уже выступил в минувший понедельник
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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс-президент США Барак Обама менее чем через две недели после ухода с поста президента не исключает возможности "бросить решительный вызов" президенту США Дональду Трампу и, как сообщила телекомпания Fox News, лишь выбирает подходящий момент для этого.

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"Обама и его команда не исключают возможности того, что в ближайшие месяцы бросят вызов Трампу, - отмечается в репортаже. - Обсуждается лишь вопрос о том, каким образом это сделать. Есть опасения по поводу того, что если Обама выступит против Трампа слишком рано, то такой шаг будет менее эффективным. Команда Обамы, по данным из осведомленных источников, не хочет, чтобы экс-президент стал олицетворением протеста против политики Трампа".

С первыми комментариями по поводу политики новой администрации Барак Обама уже выступил в минувший понедельник, однако, как отметила телекомпания, он "не выступал прямо против Трампа", а лишь обращался к участникам акции протеста против политики в сфере иммиграции.

"Действия граждан, реализующих свое конституционное право собираться, организовываться и делать так, чтобы представители власти их услышали - это именно то, что мы рассчитываем увидеть, когда на кону американские ценности", - привел слова экс-президента его представитель Кевин Льюис.

"Что касается решений президента Обамы по внешнеполитическим вопросам, то, как мы уже слышали, президент (Обама - прим. ТАСС) в корне не согласен с дискриминационным подходом к людям по религиозному принципу", - сказал Льюис.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев.

Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Президент, кроме того, ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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