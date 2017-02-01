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Минобороны Чехии считает преждевременным обвинять российских хакеров в атаках на МИД

Международная панорама
1 февраля, 20:42 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 1, февраля. /ТАСС
Глава ведомства Мартин Стропницкий отметил, что следует быть осторожным в заключениях, как это уже сделали некоторые чешские СМИ
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ПРАГА, 1 февраля. /ТАСС/. Утверждения о том, что за массированными кибератаками на адреса электронной почты руководителей чешского МИД, о которых во вторник сообщил глава этого ведомства Лубомир Заоралек, стоят российские хакеры, преждевременны. Об этом в интервью "Экономической газете" заявил министр обороны Чехии Мартин Стропницкий.

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"Мы вкратце (с главой МИД - прим. ТАСС) говорили об этом. По имеющейся у меня информации, проблематично так это определить (что за атаками стоят российские хакеры - прим. ТАСС)", - сказал Мартин Стропницкий. По его словам, следует быть осторожным в заключениях, как это уже сделали некоторые чешские СМИ.

"Эту информацию еще нужно проверить", - отметил глава военного ведомства. Данную работу должны провести соответствующие эксперты.

Между тем, как подчеркнул он, вопиющим является сам факт похищения материалов из электронной почты сотрудников МИД. Чехия должна сделать все необходимое, чтобы обеспечить собственную безопасность в киберпространстве.

По данным пражского сетевого издания Info, хакерские атаки на чешское внешнеполитическое ведомство длились, как минимум, в течение года. Было украдено более 7000 тысяч документов.

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