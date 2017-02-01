Генсек ООН надеется, что переговоры по Сирии в Женеве будут содержательными

ООН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что переговоры между правительством Сирии и оппозицией, которые начнутся в Женеве 20 февраля, будут содержательными. Об этом он заявил журналистам в штаб-квартире всемирной организации.

"Важно, чтобы в этот раз дискуссии были содержательными и обсуждались основные вопросы. Я надеюсь, что это будет возможно", - сказал Гутерриш.

Ранее спецпосланник генсека по Сирии Стаффан де Мистура объявил о переносе нового раунда межсирийских переговоров с 8 на 20 февраля. При этом он подчеркнул, что если через семь дней оппозиция не сформирует свою делегацию, то он сам определит, кто будет принимать участие во встречах в Женеве.

Как пояснил журналистам Антониу Гутерриш, его спецпосланник вправе это сделать в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254, принятой в декабре 2015 года в поддержку процесса сирийского урегулирования.

"Мы хотим, чтобы конференция в Женеве была успешной. Это предполагает широкое представительство сирийской оппозиции. Мы сделаем все, чтобы добиться этого", - отметил генсек ООН.

Последний раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН проходил в Женеве с 13 по 27 апреля 2016 года и завершился безрезультатно.