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СМИ: государственный визит Трампа в Великобританию может пройти в Шотландии

Международная панорама
1 февраля, 21:51 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Депутат британского парламента от Шотландской национальной партии Алекс Салмонд отметил, что на улицы Лондона выйдут тысячи людей, если президент США туда приедет
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ЛОНДОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, вероятно, пройдет в Шотландии, где он может быть принять королевой Елизаветой II в ее летней резиденции замке Балморал. Такое мнение выразил в эфире радиостанции LBC депутат британского парламента от Шотландской национальной партии (ШНП) и бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд.

"Я думаю, вероятнее всего, он отправится в Шотландию, и я скажу почему. Если он приедет в Лондон при нынешних обстоятельствах, то на улицы выйдут, без всякого сомнения, сотни тысяч людей. Поэтому я полагаю, что они (американцы) считают Балморал лучшим вариантом, чтобы попытаться минимизировать протесты, но поверьте мне, будет ли это Балморал, Лондон или Тимбукту, его встретят очень ощутимыми протестами", - сказал Салмонд, признавшись, что подписал петицию, призывающую отказать Трампу в государственном визите в Соединенное Королевство. Тем не менее, шотландский политик не намерен каким-либо образом препятствовать американскому президенту посетить Шотландию.

Британский премьер-министр Тереза Мэй ранее на прошлой неделе по итогам встречи с Трампом в Вашингтоне сообщила, что президент США посетит Великобританию с государственным визитом в текущем году. По данным местных СМИ, госвизит может состояться в июне или в октябре.

Однако после заявления британского премьера в Соединенном Королевстве набрала обороты кампания по недопущению приема Трампа с высшими государственными почестями. Так, появившаяся в воскресенье на сайте британского парламента петиция с призывом о замене статуса визита президента США с государственного на официальный на данную минуту подписали уже более 1,8 млн человек. Коллективное прошения будет рассмотрено Палатой общин 20 февраля.

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Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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