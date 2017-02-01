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Израиль за 14 дней утвердил строительство 5,7 тыс. единиц жилья для поселенцев

Международная панорама
1 февраля, 23:47 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
23 декабря прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Минобороны Израиля за последние две недели утвердило строительство 5,7 тыс. единиц жилья для поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе посещения крупного поселения городского типа Ариэль на Западном берегу.

"В общей сложности я утвердил в течение последних двух недель строительство 5,7 тыс. единиц жилья в Иудее и Самарии (израильское обозначения Западного берега - прим. корр.)", - сказал Либерман. По его словам, "возведение 3,6 тыс. из них может начаться незамедлительно, еще 2,1 тыс. находятся на последних стадиях планирования".

Выступая в Ариэле Либерман отметил, что "подобного числа разрешений на строительство в Иудее и Самарии не выдавалось единовременно уже более 10 лет". "Параллельно мы будем развивать дорожно-транспортную инфраструктуру, строить дороги, а также укреплять безопасность в данном районе (Западный берег - прим. корр.)", - продолжил израильский министр обороны.

Либерман считает, что после прихода новой вашингтонской администрации "появились совершенно новые возможности и перспективы (для развития поселений - прим. корр.), которых не было ранее". "Мы намерены делать все необходимое для обеспечения потребности в жилье (в поселениях Западного берега)", - пообещал министр.

23 декабря прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать резолюцию. Израиль уже тогда заявил, что не будет выполнять положения документа.

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