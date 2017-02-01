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Трамп решил встретить самолет с останками погибшего в Йемене спецназовца

Международная панорама
1 февраля, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Уильям Оуэнс стал первым военнослужащим, погибшим в период президентского срока Дональда Трампа
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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп отправился на базу ВВС Довер, чтобы встретить самолет с останками Уильяма Оуэнса, бойца спецназа ВМС США, погибшего в Йемене в минувшее воскресенье в ходе рейда на штаб группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ). Об этом сообщают журналисты, сопровождающие главу государства.

Данная поездка не значилась в расписании Трампа на среду, которую заранее распространил Белый дом.

Оуэнс стал первым военнослужащим, погибшим в период президентского срока Трампа, который начался 20 января. Президента сопровождают его дочь Иванка, а также сенатор-демократ Крис Кунс.

Само мероприятие пройдет в закрытом режиме, о чем попросила семья Оуэнса.

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