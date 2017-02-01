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ВМС Украины намерены продолжить учения в Черном море, несмотря на инцидент с Ан-26

Международная панорама
1 февраля, 23:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, февраля. /ТАСС
Ранее представитель штаба Черноморского флота (ЧФ) России сообщил, что 1 февраля украинский самолет Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте
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КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Украинские военные намерены продолжить учения, несмотря на реакцию Москвы, расценившую полет украинского самолета Ан-26 над российскими буровыми вышками в Черном море как провокацию. Об этом заявил спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Олег Чубук.

"ВМС Украины, авиация ничего не нарушала, поэтому полеты нашей авиации, а также транспортной и другой морской авиации будут продолжены. Проводятся учения Военно-морских сил Украины, задействованы морская авиация, морская пехота, корабли. Корректив в ход обучения внесено не будет", - заявил Чубук в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее представитель штаба Черноморского флота (ЧФ) России сообщил, что 1 февраля украинский самолет Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки в Черном море. Он назвал "абсолютной ложью" заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26. По словам представителя штаба ЧФ РФ, во время второго захода украинского Ан-26 "для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета".

Позднее Минобороны РФ выразило официальный протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26 в Черном море рядом с российскими буровыми вышками. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные".

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