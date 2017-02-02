Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: четверо ранены в результате беспорядков в Румынии

Международная панорама
2 февраля, 1:15 дата обновления: 2 февраля, 2:46 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 2, февраля. /ТАСС
Полиция задержала шесть участников акции, а также около сотни футбольных фанатов, провоцировавших беспорядки
Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в ходе столкновений между протестующими перед правительством в Бухаресте и полицией. Как сообщило румынское агентство Mediafax, госпитализировано двое полицейских и двое демонстрантов.

Смотрите также

В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Румынская оппозиция инициирует вотум недоверия правительству

Полиция задержала шесть наиболее агрессивных участников акции, которые призывали прорываться через кордоны правоохранителей в здание правительства, бросали в них камни, петарды и дымовые шашки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и дубинки. На место событий прибыли пожарные, которые тушат подожженные демонстрантами шины и другие предметы. На площади остается несколько сотен протестующих, остальные разошлись по домам.

Румынский телеканал Realitatea сообщил, что также задержаны около сотни футбольных фанатов, которые провоцировали беспорядки. У "ультрас" столичных клубов "Динамо" и "Рапид" изъяты бутылки с зажигательной смесью, которые они бросали в полицию, вместе с камнями, петардами и дымовыми шашками.

По данным полиции, задержанные дали показания, что получили деньги за организацию беспорядков. О том, кто им платил, не сообщается.

Столкновения начались в среду вечером в Бухаресте между протестующими перед правительством и усиленными нарядами полиции, которые охраняют здание. Некоторые демонстранты попытались прорваться через кордоны правоохранителей, но, получив отпор, начали бросать в них камни, петарды и дымовые шашки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и дубинки.

Людей призывают разойтись, они скандируют "Мафия в правительстве", "Отставка!", "Воры!" и другие антиправительственные лозунги. Протесты проходят и в других городах Румынии - Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и т. д.

По данным полиции, на улицы столицы вышло до 100 тыс. человек, это самая крупная демонстрация с начала протестов 22 января. Акции проходят и в других городах Румынии - Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и т. д.

Участники протестов, которые начались 22 января, опасаются, что после принятия правительством изменений в Уголовный кодекс и постановления об амнистии заключенных, на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники. Со своей стороны премьер-министр Сорин Гриндяну объясняет это решение необходимостью освободить переполненные тюрьмы. Он пояснил, что под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие малолетних детей, а также те, чьи сроки заключения не превышают пяти лет, за исключением уголовников и насильников.

Против инициативы правительства выступил президент страны Клаус Йоханнис, который присоединился к протестам. Оппозиционная Национал-либеральная партия (НЛП), которая поддерживает главу государства, выступила с инициативой о вотуме недоверия кабинету.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Румыния
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
4
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама