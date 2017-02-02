СМИ: четверо ранены в результате беспорядков в Румынии

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в ходе столкновений между протестующими перед правительством в Бухаресте и полицией. Как сообщило румынское агентство Mediafax, госпитализировано двое полицейских и двое демонстрантов.

Полиция задержала шесть наиболее агрессивных участников акции, которые призывали прорываться через кордоны правоохранителей в здание правительства, бросали в них камни, петарды и дымовые шашки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и дубинки. На место событий прибыли пожарные, которые тушат подожженные демонстрантами шины и другие предметы. На площади остается несколько сотен протестующих, остальные разошлись по домам.

Румынский телеканал Realitatea сообщил, что также задержаны около сотни футбольных фанатов, которые провоцировали беспорядки. У "ультрас" столичных клубов "Динамо" и "Рапид" изъяты бутылки с зажигательной смесью, которые они бросали в полицию, вместе с камнями, петардами и дымовыми шашками.

По данным полиции, задержанные дали показания, что получили деньги за организацию беспорядков. О том, кто им платил, не сообщается.

Столкновения начались в среду вечером в Бухаресте между протестующими перед правительством и усиленными нарядами полиции, которые охраняют здание. Некоторые демонстранты попытались прорваться через кордоны правоохранителей, но, получив отпор, начали бросать в них камни, петарды и дымовые шашки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и дубинки.

Людей призывают разойтись, они скандируют "Мафия в правительстве", "Отставка!", "Воры!" и другие антиправительственные лозунги. Протесты проходят и в других городах Румынии - Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и т. д.

По данным полиции, на улицы столицы вышло до 100 тыс. человек, это самая крупная демонстрация с начала протестов 22 января. Акции проходят и в других городах Румынии - Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и т. д.

Участники протестов, которые начались 22 января, опасаются, что после принятия правительством изменений в Уголовный кодекс и постановления об амнистии заключенных, на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники. Со своей стороны премьер-министр Сорин Гриндяну объясняет это решение необходимостью освободить переполненные тюрьмы. Он пояснил, что под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие малолетних детей, а также те, чьи сроки заключения не превышают пяти лет, за исключением уголовников и насильников.

Против инициативы правительства выступил президент страны Клаус Йоханнис, который присоединился к протестам. Оппозиционная Национал-либеральная партия (НЛП), которая поддерживает главу государства, выступила с инициативой о вотуме недоверия кабинету.