СМИ: в Канаде наметился рост праворадикальных настроений из-за ситуации в США и Европе

ОТТАВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Праворадикальные настроения в канадском обществе начинают нарастать из-за перемены политической ситуации в США и Европе, а также миграционной политики Оттавы, но власти по-прежнему не считают их главной угрозой национальной безопасности. Об этом в среду написала газета National Post.

В публикации говорится, что полиция и спецслужбы Канады не считают праворадикалов угрозой после того, как в 1990-е годы ими была фактически разгромлена неонацистская группировка Heritage Front ("Фронт наследия"). После этого, написала газета, спецслужбы сосредоточили свое внимание на "последователях исламистской террористической группировки "Аль-Каида"(запрещена в РФ) и приверженцах подобных идей, считая их главной угрозой национальной безопасности".

"За последние десять или более лет полиция и Канадская служба безопасности и разведки (КСБР) приглядывали за правоэкстремистами в Канаде. Их было немного, и они были относительно локализованы. Честно говоря, я не думаю, что эти люди были склонны к насилию", - заявил газете бывший советник (2015-2016 гг.) премьер-министров страны Стивена Харпера и Джастина Трюдо по вопросам национальной безопасности и экс-директор КСБР (2009-2013 гг.) Ричард Фэдден.

По его словам, объединения последователей ультраправых идей в Канаде "малочисленны", они любят "много говорить", но не готовы действовать. "Не думаю, что мы видели достаточно доказательств и фактов, исходя из которых можно было бы сделать вывод, что эти лица могли стать для нас проблемой с точки зрения насилия", - указал бывший глава КСБР.

Недавний теракт в мечети Квебек-Сити (провинция Квебек), когда 27-летний франкоговорящий канадец Александр Биссоннетт из огнестрельного оружия убил шестерых и ранил 18 прихожан, Фэдден назвал "ужасным злодеянием", но заверил, что его "практически невозможно было предотвратить". Атаку на мечеть, указал он, совершил "волк-одиночка", и это не означает, что насилие со стороны приверженцев праворадикальных идей будет носить массовый характер. Экс-советник также по-прежнему уверен, что главную опасность национальной безопасности представляют последователи таких группировок, как "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Рост правых взглядов в Канаде

С Ричардом Фэдденом не согласен бывший член канадского праворадикального движения, а ныне социальный работник Дэниел Гэллант, деятельность которого связана с предотвращением попадания молодежи в такого рода организации. По его мнению, спецслужбы не достаточно внимания уделяют праворадикалам, в то время как такие идеи все больше завоевывают умы канадцев.

"Отчасти, это стало результатом популистских политических выступлений в Соединенных Штатах и Европе. Я думаю, что мы должны быть бдительны", - сказал он. В подтверждение его слов, "Нэшнл пост" указывает, что расстрелявший мусульман в мечети Александр Биссоннетт является активным праворадикалом, а также публично поддерживал взгляды президента США Дональда Трампа и лидера французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

В частности, он выражал недовольство миграционной политикой канадских властей, а особенно - заселением мигрантами-мусульманами Квебека. В национальной полиции уже признали, что до совершения теракта о Биссоннетте они ничего не знали.

Генератор праворадикальных движений

Единственная франкоговорящая провинция Канады - Квебек - на сегодняшний день имеет наибольшее число объединений, выражающих несогласие с официальной миграционной политикой Оттавы. Наиболее известные из них - Atalante Qubec и "Стая" (La Meute). По данным телеканала CBC, они активно сотрудничают с европейскими ультраправыми партиями и достаточно популярны на родине. Например, "Стая" на текущий день имеет 43 тыс. подписчиков в одной из социальных сетей.

Однако самой заметной праворадикальной группировкой Квебека является ячейка европейской организации "Солдаты Одина", которая образовалась в Европе на волне миграционного кризиса. Ее канадские члены, в частности, патрулируют улицы Квебек-Сити и привлекают, таким образом, к себе внимание федеральных СМИ. "Правительство позволяет находиться большому числу исламистов в Квебеке и Канаде, и все понимают, что со временем они могут разрешить и применение законов шариата в определенных местах", - заявила телеканалу CBC глава квебекской ячейки "Солдат Одина" Кати Латюлипп.

"Мы канадцы и помогаем канадцам. Я хочу защитить Канадскую хартию прав и свобод, и мы намерены бороться за сохранение этих прав", - добавил другой представитель этой группы Дэйв Трежже. Согласно открытым данным, членами "Солдат Одина" в Канаде являются 3,5 тыс. человек, 400 из них - в Квебеке.

Эксперты отмечают, что, несмотря на отсутствие в парламенте региона правой партии, современные ультраправые группировки Квебека многочисленны, а также более организованны, чем их предшественники из 1990-х и начала 2000-х годов. "Речь идет даже не об их количестве, а об их активности в сети Интернет и вне ее", - считает Бенджамин Дюколь, глава исследовательского Центра по предупреждению радикализации, порождающей насилие (Монреаль). "Они становятся все более активными в попытке распространения своих идей, пытаясь тем самым мобилизовать своих сторонников", - сказал эксперт.

Дюколь добавил, что такие группировки существуют, потому что в Квебеке в последние годы "растет атмосфера нетерпимости". По его данным, в 2013-2014 годах рост числа так называемых преступлений на почве нетерпимости в этом регионе составил 40%.

О нетерпимости к приезжим в Квебеке в беседе с корреспондентом ТАСС на условиях анонимности рассказал бывший мигрант, а ныне гражданин Канады, прибывший из Алжира. "Мы сначала жили в городе Гатино, так как в этой провинции все говорят по-французски. Но позже переехали в Оттаву (провинция Онтарио) - здесь люди толерантнее относятся и к мусульманам, и к людям с другим цветом кожи", - рассказал он.

При этом стоит подчеркнуть, что случаи проявления нетерпимости не носят в Квебеке массовый характер.