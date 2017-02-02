Пентагон: во время рейда спецназа США в Йемене могли погибнуть гражданские

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Мирные жители, в том числе и дети, могли погибнуть в Йемене в ходе рейда, проведенного американским спецназом 29 января. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), поступившем в среду в ТАСС.

Согласно тексту, команда, отвечающая за разбор операций, "пришла к выводу о том, что, к сожалению, в Йемене во время проводившегося 29 января рейда в ходе перестрелки, вероятно, погибли гражданские лица". "Среди жертв могут быть дети", - уточняют в CENTCOM.

Местные мирные жители, по словам военных, могли погибнуть, попав под удары с воздуха, наносившиеся для оказания помощи спецназу ВМС, который на тот момент "вступил в бой с точно установленной группой противника, включавшей в себя вооруженных женщин, открывших огонь с заранее укрепленных позиций". "Американские спецвойска находились под огнем со всех сторон, включая дома и здания", - добавляют представители командования. Целью рейда был штаб группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП).

В ходе боестолкновения применялось легкое стрелковое оружие, а также ручные гранаты. "Аналитики проводят тщательную проверку на предмет того, не находились ли среди комбатантов другие мирные жители, которые не попали в поле зрения штурмовых сил", - говорится в заявлении.

В CENTCOM при этом подчеркивают, что данная операция привела к захвату "материалов и информации", которая поможет партнерам США в других странах выявить и предотвратить "будущие террористические атаки в Йемене и во всем мире". Как отмечает официальный представитель командования полковник Джон Томас, АКАП и ранее заставляла женщин и детей находиться в своих лагерях и районах, где действовали ее боевики.

В среду президент США Дональд Трамп на базе ВВС Довер принял участие во встрече самолета с останками бойца спецназа ВМС Уильяма Оуэнса, который погиб во время рейда. Еще несколько его сослуживцев получили ранения. Оуэнс стал первым военнослужащим, погибшим в бою во время президентского срока Трампа.