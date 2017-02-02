Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон: во время рейда спецназа США в Йемене могли погибнуть гражданские

Международная панорама
2 февраля, 4:25 дата обновления: 2 февраля, 4:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
В заявлении Центрального командования ВС США также отмечается, что среди погибших могут быть дети
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Мирные жители, в том числе и дети, могли погибнуть в Йемене в ходе рейда, проведенного американским спецназом 29 января. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), поступившем в среду в ТАСС.

Согласно тексту, команда, отвечающая за разбор операций, "пришла к выводу о том, что, к сожалению, в Йемене во время проводившегося 29 января рейда в ходе перестрелки, вероятно, погибли гражданские лица". "Среди жертв могут быть дети", - уточняют в CENTCOM.

Смотрите также

Трамп: рейд войск США в Йемене позволит предотвратить новые теракты
CNN: дочь экс-главаря боевиков АКАП убита при операции спецназа США в Йемене

Местные мирные жители, по словам военных, могли погибнуть, попав под удары с воздуха, наносившиеся для оказания помощи спецназу ВМС, который на тот момент "вступил в бой с точно установленной группой противника, включавшей в себя вооруженных женщин, открывших огонь с заранее укрепленных позиций". "Американские спецвойска находились под огнем со всех сторон, включая дома и здания", - добавляют представители командования. Целью рейда был штаб группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП).

В ходе боестолкновения применялось легкое стрелковое оружие, а также ручные гранаты. "Аналитики проводят тщательную проверку на предмет того, не находились ли среди комбатантов другие мирные жители, которые не попали в поле зрения штурмовых сил", - говорится в заявлении.

В CENTCOM при этом подчеркивают, что данная операция привела к захвату "материалов и информации", которая поможет партнерам США в других странах выявить и предотвратить "будущие террористические атаки в Йемене и во всем мире". Как отмечает официальный представитель командования полковник Джон Томас, АКАП и ранее заставляла женщин и детей находиться в своих лагерях и районах, где действовали ее боевики.

В среду президент США Дональд Трамп на базе ВВС Довер принял участие во встрече самолета с останками бойца спецназа ВМС Уильяма Оуэнса, который погиб во время рейда. Еще несколько его сослуживцев получили ранения. Оуэнс стал первым военнослужащим, погибшим в бою во время президентского срока Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
США Йемен
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
4
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
7
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон приведен к присяге
Темы дня
Реклама