Министр обороны США обсудит в Южной Корее ядерную программу КНДР и размещение ПРО THAAD

СЕУЛ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Новый министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в четверг в Республику Корея (РК), где намерен обсудить с ее руководством ядерную проблему КНДР и способы противодействия ей. Это его первая зарубежная поездка, и она будет посвящена укреплению отношений США с двумя ключевыми партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РК и Японией.

В самолете Мэттис пообщался с сопровождающими его журналистами агентства Reuters, которым заявил, что одной из тем переговоров с южнокорейской стороной станет размещение в РК батареи ПРО THAAD. "Я совершенно точно буду говорить с ними о THAAD", - заметил министр. Помимо этого он также сообщил, что намерен обсудить северокорейскую ракетно-ядерную программу и совместные меры противодействия ей.

Согласно данным южнокорейского Министерства национальной обороны, в четверг вечером Мэттис посетит правительственный комплекс в центре Сеула, где проведет переговоры с и.о. президента, премьер-министром РК Хван Гё Аном. В пятницу утром запланирована встреча американского министра обороны с его южнокорейским коллегой Хан Мин Гу, подписание ряда двусторонних документов, а также посещение Национального кладбища в Сеуле.

Поездке Мэттиса предшествовал ряд официальных контактов, в том числе на высшем уровне. Так, в ходе телефонного разговора в воскресенье президент Дональд Трамп и Хван Гё Ан договорились, что обе страны примут меры для укрепления совместного оборонного потенциала в целях отражения угроз со стороны КНДР. Трамп в связи с этим подтвердил "непоколебимое обязательство (США) защищать Республику Корея, в том числе посредством обеспечения расширенного сдерживания" с применением всех сил и средств американского арсенала, включая ядерные вооружения.

В понедельник по телефону пообщались Мэттис и Хан Мин Гу. Глава Пентагона заверил своего коллегу в том, что США готовы обеспечить "расширенное сдерживание с применением полного спектра возможностей США". Стороны также подтвердили, что план развертывания американской системы противоракетной обороны THAAD будет реализован в текущем году, несмотря на продолжающиеся протесты и противодействие со стороны Китая.

В столице РК Мэттис пробудет два дня, после чего 3 февраля направится в Токио. Там его ожидает схожая программа, в том числе переговоры с японской коллегой Томоми Инадой.