В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против КСИР и иранской авиакомпании

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Группа конгрессменов в среду внесла на рассмотрение Палаты представителей США законопроект о введении новых санкций в отношении Ирана. Авторами выступили республиканцы Питер Роскам, Ли Зельдин, Леонард Лэнс и Даг Ламборн.

В самом названии законопроекта его разработчики подчеркивают, что речь не идет об ограничениях, вводимых против ядерной программы страны. Однако, согласно пояснительным материалам, это делается с целью привлечь Иран к ответственности за "поддержку терроризма, нарушения прав человека и испытания баллистических ракет".

Законодатели предлагают включать в санкционные списки тех, кто имеет отношение к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), в том числе командование данной структуры, ее агентов и даже граждан третьих стран, связанных с КСИР.

Ранее американский Минфин также ввел санкции против авиакомпании Mahan Air за оказание услуг КСИР и "Хезболлах". Теперь же конгрессмены предлагают применять эти меры ко всем, кто каким-либо образом сотрудничает с данным перевозчиком, включая обслуживание его самолетов.

Данный законопроект фактически обязывает президента США использовать эти полномочия. Ранее аналогичный документ уже был представлен в Сенате США.