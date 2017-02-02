Турция заявила о нейтрализации 51 боевика ИГ

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АНКАРА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. ВС Турции и отряды сирийской оппозиции нейтрализовали за минувшие сутки 51 боевика группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в рамках операции "Щит Евфрата". Об этом говорится в полученном корреспондентом ТАСС сообщении генштаба ВС Турции.
Отмечается, что ВВС Турции провели операцию в регионах Эль-Баб, Тадиф, Каббасин, Бзагах, где нанесли удары по 85 объектам ИГ. Огневые средства наземного базирования ударили по 244 целям группировки. "Уничтожены 83 здания, использовавшиеся ИГ как укрытия, 10 заминированных автомобилей, два склада с оружием, две пушки. В результате операции ВВС и столкновений на земле нейтрализован 51 член ИГ", - говорится в сообщении.
Турция вместе с "Сирийской свободной армией" 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата", целью которой является зачистка территории на севере Сирии от ИГ и других террористических группировок. Последние два месяца операция сосредоточена на вытеснении "Исламского государства" из города Эль-Баб и прилегающих регионов.