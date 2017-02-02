Минфин США: cанкции против ФСБ РФ смягчены из-за жалоб американских компаний

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США смягчили санкционный режим в отношении ФСБ РФ из-за "прямых жалоб" американских компаний, которым эти ограничения мешали экспортировать в Россию продукцию "наподобие мобильных телефонов или планшетов", а также "программного обеспечения с низким уровнем шифрования".

Высокопоставленная сотрудница Минфина США пояснила это на брифинге для журналистов в режиме телеконференции, комментируя сделанное ранее заявление на эту тему. Она подчеркнула, что санкции против ФСБ в целом "остаются в силе".

По словам эксперта, суть шага заключается в том, что он сделал возможным уплату американскими компаниями определенных сборов, без которых невозможен экспорт в Россию указанной техникоемкой продукции. Платить такие сборы в России положено ФСБ, которая 29 декабря прошлого года была занесена в США в санкционные "черные списки".

Прежняя администрация Барака Обамы приписывала ей - безо всяких доказательств и несмотря на неоднократные опровержения со стороны Москвы - вмешательство во внутриполитические процессы в США перед недавними всеобщими выборами.

"Буквально со следующего дня, 30 декабря, к нам начали поступать жалобы от американских компаний и других бизнесменов-экспортеров, - сказала сотрудница Минфина. - Выяснилось, что при поставках в Россию такой продукции, как мобильные телефоны и планшеты, без контактов с ФСБ не обойтись. Мы со своей стороны запретили все такие контакты и тем самым непреднамеренно повредили экспорту, который под санкции изначально не попадал".

После этого Минфин, одно из подразделений которого отвечает в США за санкционную политику, приступил к консультациям с частным сектором. Итогом их и стало нынешнее решение.

Оформлено оно было не политически, а технически - в виде "генеральной лицензии". Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов объяснял, что это было не "смягчение", а лишь "уточнение" американских санкций. Позже и сам президент США Дональд Трамп заявил, что "ничего не смягчал".

Завершая свои объяснения, сотрудница минфина США повторила, что "санкции против ФСБ остаются в полной силе", а принятое решение "носит технический и рутинный" характер. "Оно не первое и по всей видимости не последнее", - сказала американка. Уточнить, кто именно санкционировал принятое решение, корреспонденту ТАСС не удалось ни на брифинге, ни после него. Минфин США сейчас временно возглавляет Адам Шубин - бывший заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке; по должности он курировал и санкционное подразделение американского финансового ведомства.