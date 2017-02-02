Депутаты бельгийского парламента посетят Алеппо

БЕЙРУТ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Группа депутатов нижней палаты Федерального парламента Бельгии прибыла в четверг с визитом Сирию. Как сообщил информационному агентству SANA глава делегации Филипп де Винтер, парламентарии "намерены познакомиться с реальной обстановкой в стране и узнать, какая поддержка с их стороны может быть оказана сирийскому народу".

"Мы встретимся с сирийскими коллегами и официальными лицами, а также с представителями гражданских обществ и обсудим с ними кризис, который переживает Сирия", - подчеркнул он.

В свою очередь, депутат Франк Крейелман отметил, что "европейцы все более осознают негативное воздействие событий на Ближнем Востоке на их страны". "Ситуация может ухудшиться, если не будут приложены всеобщие усилия по урегулированию кризиса. Поэтому перед нами стоит задача выяснить, какую наилучшую роль могут сыграть европейцы", - сказал он.

Бельгийские депутаты совершат поездку на север Сирии в Алеппо, который был освобожден от бандформирований в декабре прошлого года. Они посетят военный госпиталь и центр по приему беженцев.

Филипп де Винтер посещал Дамаск в марте 2015 года. Тогда по итогам поездки он заявил, что "президент Сирии Башар Асад является союзником, а не противником Европы, потому что ведет войну против терроризма". Как ожидается, по возвращении из Алеппо бельгийская делегация будет принята сирийским лидером.

В начале января в Сирии побывала делегация Национального собрания Франции во главе с депутатом Тьерри Мариани. В интервью журналистам он назвал освобождение Алеппо "переломным моментом в борьбе с терроризмом не только в Сирии, но и во всем мире".