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Лидеры стран ЕС обсудят на Мальте миграционный кризис и будущее союза без Великобритании

Международная панорама
3 февраля, 0:06 UTC+3 ВАЛЛЕТТА корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Встреча носит неформальный характер
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ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Первый в этом году саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет в пятницу в Валлетте - столице Мальты, которая председательствует в настоящее время в Совете ЕС. Встреча носит неформальный характер, так как была созвана председателем Евросовета Дональдом Туском еще в сентябре 2016 года в связи с решением Великобритании покинуть сообщество.

В первой половине дня саммита лидеры всех 28 стран ЕС обсудят миграционный кризис, который продолжает оставаться одной из главных проблем союза. Вторая же часть встречи пройдет без участия Лондона: 27 глав государств и правительств проведут дискуссию по будущему ЕС после готовящегося выхода Великобритании из его состава (Brexit).

ЕС без Великобритании

Это будет третья по счету дискуссия 27 лидеров Евросоюза о будущем сообщества после Brexit. Первая состоялась на саммите ЕС сразу после июньского референдума, по итогам которого жители королевства пожелали покинуть союз, вторая - в сентябре в Братиславе. Обе встречи закончились тем, что "все 27 стран ЕС едины" и "Брюссель готов начать переговоры с Лондоном о разводе".

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"Дискуссии будут основываться на политическом размышлении относительно будущего ЕС вместе с 27 государствами-членами, запущенном сразу после того, как Великобритания 23 июня 2016 года проголосовала за выход из Евросоюза, и продолженном в Братиславе 16 сентября 2016 года", - отметили в Совете ЕС.

Кроме того, лидеры ЕС намерены обсудить подготовку к 60-летию Римского договора, празднование которого состоится 25 марта в Риме. "Наше обсуждение на Мальте поможет нам в дальнейшем подготовить заявление в связи с Римом. Рим должен стать моментом праздника и единства, а также возможностью коллективно выработать концепцию (будущего ЕС) на ближайшие годы", - подчеркнул председатель Евросовета Дональд Туск в письме лидерам ЕС.

Туск в очередной раз призвал страны ЕС к солидарности и единству.

"В мире, полном напряженности и конфронтации, необходимо мужество, решимость и политическая солидарность европейцев. Без них мы не выживем. Если мы не верим в себя, в более глубокую цель интеграции, почему это должны делать другие? В Риме мы должны восстановить эту декларацию веры", - заявил он, подчеркнув, что "наиболее важный сигнал, который должен прозвучать из Рима, это готовность 27 стран объединиться".

"Сигнал о том, что мы не только должны, но мы хотим быть едины", - добавил глава Евросовета.

Три угрозы для ЕС

В контексте будущего Евросоюза 27 лидеров ЕС обсудят и международные проблемы. "У нас будет возможность свободно обменяться мнениями по другим международным вызовам и международной ситуации", - сообщил Туск.

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По его словам, вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается Евросоюз, - опаснее, чем когда-либо прежде с момента подписания Римского договора. В связи с этим Туск определил три угрозы для будущего ЕС, в которые, по его мнению, входят, в частности, Россия и США.

"Первая угроза - внешняя - связана с новой геополитической ситуацией в мире и Европе. Нарастающая, так скажем, агрессия Китая, особенно на морях, агрессивная политика России по отношению к Украине и ее соседям, войны, терроризм и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, где радикальный ислам играет главную роль, а также тревожные заявления новой американской администрации делают наше будущее весьма непредсказуемым", - заявил он в письме лидерам 27 стран ЕС.

Туск подчеркивает, что ситуация становится более сложной с приходом нового президента США Дональда Трампа. "Изменения в Вашингтоне ставят ЕС в трудное положение. Кажется, что новая администрация ставит под вопрос последние 70 лет американской внешней политики", - сказал он.

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Кроме того, глава Евросовета отметил, что распад ЕС приведет к зависимости от России, США и Китая. "Должно быть абсолютно ясно, что распад Евросоюза приведет не к восстановлению некоего мифического полного суверенитета его стран-членов, а к их реальной и фактической зависимости от великих сверхдержав: США, России и Китая", - подчеркнул Туск.

Вторая угроза, по его словам, - внутренняя. "Она связана с ростом антиеэсовских, националистических, ксенофобских настроений в самом Евросоюзе. Национальный эгоизм также становится привлекательной альтернативой интеграции", - отметил глава Евросовета.

Наконец, третья угроза будущему ЕС заключается в "состоянии ума проевропейских элит". "Снижение веры в политическую интеграцию, повиновение популистским аргументам, а также сомнения в основополагающих ценностях либеральной демократии становятся все более заметными", - заключил Дональд Туск.

Миграционный кризис

Кризис беженцев, который захлестнул Европу почти два года назад, остается одной из главных проблем Евросоюза. Он не случайно включен в повестку дня саммита, который был созван в связи с решением Великобритании выйти из состава сообщества. Ведь и Лондон, и Брюссель признали уже, что именно миграционный кризис и миграционная политика ЕС стали одной из главных причин, почему жители королевства захотели покинуть союз.

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"Утром 28 глав государств и правительств обсудят внешние аспекты миграции. Ожидается, что они сосредоточатся на маршруте центрального Средиземноморья и Ливии. В связи с приходом весны лидеры планируют принять ряд конкретных мер по приостановке потока беженцев, прекращению деятельности их перевозчиков и спасению жизней", - рассказали в Совете ЕС.

В частности, лидеры сообщества обсудят необходимость продвинуть сотрудничество с властями Ливии. "Они должны подтвердить свою поддержку правительству национального согласия Ливии и спланировать свою помощь ливийским региональным и местным общинам, а также международным организациям, действующим в стране", - пояснили там.

По словам главы Евросовета, "усилия по стабилизации Ливии в настоящее время важны, как никогда". "В то же время мы должны защитить нашу внешнюю границу, помогая ливийским властям обеспечить достойные условия для приема (беженцев) на своей территории», - заявил он в письме, адресованном лидерам ЕС.

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