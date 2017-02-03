Сторонника Трампа избили возле университета в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Студент Калифорнийского университета в Беркли (штат Калифорния) был избит посреди бела дня. Двое злоумышленников задержаны полицией. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), сотрудники которого были очевидцами происшествия.

21-летний учащийся вуза Джек Палкович обратил на себя внимание ярко-красной бейсболкой с лозунгом предвыборной кампании Дональда Трампа "Сделай Америку снова великой". Двое мужчин бросились на молодого человека. Один из нападавших, выкрикнув ругательство, сорвал с головы студента бейсболку и нанес ему несколько ударов.

Злоумышленники пытались скрыться с места преступления на белом внедорожнике, но полицейский патруль оперативно преградил им дорогу

1 февраля на территории университета была объявлена тревога, а также введен временный запрет на передвижение в связи с массовыми протестами и беспорядками. Беспорядки устроили студенты, недовольные тем, что в учебное заведение должен был приехать редактор правоконсервативного сайта Breitbart News Мило Яннополус.

Дирекция отменила запланированную лекцию Яннополуса, уступив требованиям учащихся. Около ста из них подписали петицию с призывом не пускать сотрудника Breitbart News в учебное заведение, преподаватели и студенты которого известны своими либеральными взглядами.

Президент США пригрозил лишить этот университет финансовой поддержки со стороны федерального правительства из-за беспорядков. "Если Калифорнийский университет в Беркли выступает против свободы слова и применяет насилие по отношению к невинным людям, которые придерживаются другой точки зрения, то, может быть, стоит лишить их федерального финансирования?" - задался вопросом Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

До недавнего времени главным редактором новостного портала Breitbart News был Стив Бэннон, которого Трамп назначил своим старшим советником.