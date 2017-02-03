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Пенс считает последствия указов Трампа невысокой платой за безопасность США

Международная панорама
3 февраля, 9:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Вице-президент США отметил, что иммиграционные указы американского президента не затрагивают вероисповедание
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Дональд Трамп и Майкл Пенс

Дональд Трамп и Майкл Пенс

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Указы президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики "никоим образом не являются запретом для мусульман" и "вообще не затрагивают вероисповедание". С таким заверением выступил в четверг в эфире телеканала Fox News вице-президент Майкл Пенс.

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С его точки зрения, истинный смысл указов "должен быть понятен любому непредубежденному человеку". "Президент Трамп объявил паузу (на въезд) для стран, скомпрометировавших себя терроризмом. Это сделано для того, чтобы проанализировать процедуру проверки и ввести самые жесткие меры с тем, чтобы не впускать в нашу страну людей, представляющих угрозу нашим семьям и сообществу", - пояснил Пенс.

Согласно его оценке, с момента вступления указов Трампа в силу "более ста человек были задержаны для дополнительных опросов". "Это небольшая плата за безопасность американского народа", - отметил вице-президент. По его словам, "президент дал ясно понять, что не собирается идти на компромисс в ущерб безопасности американского народа".

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На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Решение Трампа спровоцировало волну негодования в американском обществе. В ряде штатов поданы судебные иски с целью добиться отмены указов президента об ужесточении контроля. Новую иммиграционную политику раскритиковали генеральный директор автогиганта Ford Motor Марк Филдс, председатель совета директоров этой компании Билл Форд-младший, генеральный директор американского инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и глава интернет-гиганта Google Сундар Пичаи.

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