Суд отклонил иск Меланьи Трамп к газете Daily Mail

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Окружной суд в штате Мэриленд отклонил иск о клевете, поданный в сентябре 2016 года адвокатом нынешней первой леди США Меланьи Трамп против британской газеты Daily Mail. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что главным аргументом защиты стало нарушение формальных процедур подачи иска: судья постановила, что окружной суд не обладает должной юрисдикцией, чтобы разбирать дело против иностранного издания.

Отправной точкой конфликтной ситуации стала публикация в Daily Mail, утверждавшей, что уроженка Словении подрабатывала проституцией в Нью-Йорке, где и встретилась с миллиардером Трампом в 1995 году. Их якобы познакомил Паоло Замполли, который держал модельное агентство и прежде работал на магната. Британское издание сообщило, что позаимствовало львиную долю сведений в словенской прессе. Однако "сенсацию" подхватили и многие британские и американские издания, не удосужившись перепроверить достоверность источников.

В августе 2016 года адвокат жены Трампа Чарльз Хардер предупредил СМИ о намерении подать в суд за муссирование ложных и порочащих слухов относительно работы Меланьи якобы в "эскортном агентстве" в 1990-х годах. Такое предупреждение обычно дает потенциальным ответчикам время одуматься и принести извинения. Издания Inquisitr, Bipartisan Report и ряд других аннулировали свои материалы и извинились. Daily Mail удалила статью, но просить прощения не стала.